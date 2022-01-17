НАТО направило військовий корабель і посилило присутність в Балтійському морі

Північноатлантичний альянс (НАТО) направив нідерландський корабель HNLMS Rotterdam в Балтійське море. Він знаходиться біля берегів Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Естонії ERR.
Повідомляється, що корабель увійшов в Балтійське море для спостереження за ситуацією в регіоні.
"Ми знаходимося на місці, щоб продемонструвати присутність і солідарність з альянсом в цілому", - заявили в НАТО.
Також повідомляється, що HNLMS Rotterdam призначений для здійснення вертолітних операцій. А його прибуття в регіон пов'язане з поточною ситуацією з безпекою в Європі на тлі нарощування Росією військової активності біля кордонів України.
Нагадаємо, минулого тижня в Балтійське море увійшли три десантні кораблі ВМФ Росії, тому Швеція підвищила свою військову готовність на острові Готланд.
За даними західних розвідок, Росія стягнула до українських кордонів понад 100 000 військовослужбовців. Як заявив польський президент Анджей Дуда, російське вторгнення до України може початися в найближчі дні.