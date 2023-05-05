Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (Getty Images)

Сьогодні, 5 травня, у побережжя Чорного моря над Румунією зафіксували два розвідувальних літаки НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на flightradar24.

Обидва літаки, судячи з траєкторій польоту, протягом тривалого часу патрулювали повітряний простір над побережжям Чорного моря. Розвідку вели: літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry з позивним NATO11;

літаку Gulfstream G550 AEW італійських ВПС з позивним PERSE71. Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (flightradar24)