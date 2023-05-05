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НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією

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П'ятниця 05 травня 2023 14:40
НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 травня, у побережжя Чорного моря над Румунією зафіксували два розвідувальних літаки НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на flightradar24.

Обидва літаки, судячи з траєкторій польоту, протягом тривалого часу патрулювали повітряний простір над побережжям Чорного моря.

Розвідку вели:

  • літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry з позивним NATO11;
  • літаку Gulfstream G550 AEW італійських ВПС з позивним PERSE71.

Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (flightradar24)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

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