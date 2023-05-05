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НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией

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Пятница 05 мая 2023 14:40
НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией Фото: НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 мая, у побережья Черного моря над Румынией зафиксировали два разведывательных самолета НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на flightradar24.

Оба самолета, судя по траекториям полета, в течение длительного времени патрулировали воздушное пространство над побережьем Черного моря.

Разведку вели:

  • самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с позывным NATO11;
  • самолета Gulfstream G550 AEW итальянских ВВС с позывным PERSE71.

Фото: НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией (flightradar24)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

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