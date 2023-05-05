Фото: НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией (Getty Images)

Сегодня, 5 мая, у побережья Черного моря над Румынией зафиксировали два разведывательных самолета НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на flightradar24.

Оба самолета, судя по траекториям полета, в течение длительного времени патрулировали воздушное пространство над побережьем Черного моря. Разведку вели: самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с позывным NATO11;

самолета Gulfstream G550 AEW итальянских ВВС с позывным PERSE71. Фото: НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией (flightradar24)