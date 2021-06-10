У НАТО мають намір наростити військову активність в Арктиці на тлі агресії Росії

Країни НАТО збираються в найближчі роки наростити комерційну і військову активність в Арктиці . Таку заяву зробив Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОВС) Альянсу в Європі Тод Уолтерс.

Про це йшлося під час онлайн-конференції Атлантичної ради .

За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.

"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.