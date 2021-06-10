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У НАТО мають намір наростити військову активність в Арктиці на тлі агресії Росії

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США, Четвер 10 червня 2021 01:35
У НАТО мають намір наростити військову активність в Арктиці на тлі агресії Росії Фото: у НАТО стурбовані посиленням військової присутності РФ в Арктиці (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Країни НАТО збираються в найближчі роки наростити комерційну і військову активність в Арктиці. Таку заяву зробив Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОВС) Альянсу в Європі Тод Уолтерс.

Про це йшлося під час онлайн-конференції Атлантичної ради.

За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.

"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня посол з особливих доручень МЗС РФ, старша посадова особа Арктичної ради від Росії Микола Корчунов заявляв, що Росія здійснила необхідні заходи, покликані "забезпечити безпеку" в Арктиці через нібито посилення уваги країн-членів НАТО до даного регіону.

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