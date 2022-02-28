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НАТО не намерено вводить бесполетную зону над Украиной, - Столтенберг

Автор: Илона Свиридова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока исключает возможность введения бесполетной зоны над Украиной. При этом он отмечает, что Россия развязала "брутальный конфликт" против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - отметил он.

По его словам, Россия ведет против Украины "брутальный конфликт", и на НАТО лежит ответственность, чтобы он не перерос в полномасштабную войну в Европе.

Отметим, бесполетная зона подразумевает, что НАТО могло бы развернуть свои силы таким образом, чтобы Россия не могла с воздуха поддерживать свое наступление на Украину.

Напомним, ранее на фоне вторжения России президент Владимир Зеленский потребовал от иностранных партнеров бесполетную зону над Украиной.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины