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Зеленский требует отключить Россию от SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 18:21
Зеленский требует отключить Россию от SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На фоне вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский требует от иностранных партнеров отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. А также ввести бесполетную зону над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее один из западных дипломатов рассказал РБК-Украина, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) сегодня согласуют жесткие санкции против России за вторжение в Украину.

Кроме того, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России.

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Владимир Зеленский SWIFT Вторжение России в Украину
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