НАТО не має наміру вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною. При цьому він зазначає, що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив він.
За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт" і на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.
Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.
Нагадаємо, раніше на тлі вторгнення Росії президент Володимир Зеленський вимагав від іноземних партнерів безпольотної зони над Україною.