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НАТО начинает масштабные военные учения в Средиземном море

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Женева, Суббота 22 января 2022 15:30
НАТО начинает масштабные военные учения в Средиземном море Фото: НАТО начинает военные учения в Средиземном море (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Страны НАТО проведут в Средиземном море крупные военные учения. К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, привлекут ряд стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Military.

К учениям, проведение которых планируется с 2020 года, привлекут ряд стран. Это продемонстрирует, что трансатлантический альянс "единственный, способный и сильный", добавил Кирби.

"Авианосец USS Harry S. Truman и союзники по НАТО начнут масштабные военные учения в Средиземном море в понедельник из-за роста беспокойства по поводу скопления войск России и вероятного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ударная группа авианосца USS Harry S. Truman будет идти под командованием сил НАТО как центральный элемент учений.

Несколько союзников США по НАТО будут участвовать в скоординированных морских учениях, тренировках с противолодочной войны и задачах ударов с дальнего расстояния.

Напомним, США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности".

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