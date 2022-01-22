ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО розпочинає масштабні військові навчання у Середземному морі

Новость на русском →
Женева, Субота 22 січня 2022 15:30
НАТО розпочинає масштабні військові навчання у Середземному морі Фото: НАТО розпочинає військові навчання у Середземному морі (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Країни НАТО проведуть у Середземному морі великі військові навчання. До навчань, проведення яких планується з 2020 року, залучать низку країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Military.

До навчань, проведення яких планується з 2020 року, залучать низку країн. Це продемонструє, що трансатлантичний альянс "єдиний, спроможний та сильний", додав Кірбі.

"Авіаносець USS Harry S. Truman та союзники по НАТО розпочнуть масштабні військові навчання у Середземному морі у понеділок через зростання занепокоєння з приводу скупчення військ Росії та ймовірного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Ударна група авіаносця USS Harry S. Truman буде йти під командуванням сил НАТО як центральний елемент навчань.

Декілька союзників США по НАТО братимуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях із протичовнової війни та завданнях ударів з далекої відстані.

Нагадаємо, США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна Російська Федерація
NEWS
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі