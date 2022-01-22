НАТО розпочинає масштабні військові навчання у Середземному морі

Країни НАТО проведуть у Середземному морі великі військові навчання. До навчань, проведення яких планується з 2020 року, залучать низку країн.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Military .

До навчань, проведення яких планується з 2020 року, залучать низку країн. Це продемонструє, що трансатлантичний альянс "єдиний, спроможний та сильний", додав Кірбі.

"Авіаносець USS Harry S. Truman та союзники по НАТО розпочнуть масштабні військові навчання у Середземному морі у понеділок через зростання занепокоєння з приводу скупчення військ Росії та ймовірного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Ударна група авіаносця USS Harry S. Truman буде йти під командуванням сил НАТО як центральний елемент навчань.

Декілька союзників США по НАТО братимуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях із протичовнової війни та завданнях ударів з далекої відстані.