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НАТО могло озброїти Україну, щоб спробувати запобігти вторгненню Росії, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО могло зробити більше, щоб озброїти Україну. Це могло запобігти вторгненню Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО не хотіли надати зброю, про яку Україна просила перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Росією.

Генсек НАТО також наголосив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України", - вважає Столтенберг.

При цьому Єнс Столтенберг відмовився підтвердити своє можливе призначення головою Мюнхенської конференції з безпеки після звільнення з НАТО. Він зазначив, що має "багато варіантів" і буде проживати в Осло.

 

Допомога Україні від НАТО

Нагадаємо, що країни НАТО допомагають Україні і надають військову допомогу, щоб зупинити російського агресора.

НАТО на початку повномасштабної війни створило Контактну групу з оборони України. Перше засідання пройшло на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, тому група отримала відповідну назву.

Переговори у форматі "Рамштайн" очолюють США. Зустрічі проходяться онлайн та в очному форматі. Зокрема, на останній 24-й зустрічі був присутній президент Володимир Зеленський. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

У рамках форматі "Рамштайн" було створено декілька коаліцій для надання зброї Україну, зокрема авіаційна, танкова тощо.

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