НАТО могло вооружить Украину, чтобы попытаться предотвратить вторжение России, - Столтенберг

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", - сказал он.

Столтенберг отметил, что союзники по НАТО не хотели предоставить оружие, о котором Украина просила перед полномасштабным вторжением России из-за опасений эскалации напряженности с Россией.

Генсек НАТО также отметил, что прекращение войны в Украине можно добиться только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на силе Украины", - считает Столтенберг.

При этом Йенс Столтенберг отказался подтвердить свое возможное назначение главой Мюнхенской конференции по безопасности после ухода из НАТО. Он отметил, что имеет "много вариантов" и будет проживать в Осло.