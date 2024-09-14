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НАТО могло вооружить Украину, чтобы попытаться предотвратить вторжение России, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО могло сделать больше, чтобы вооружить Украину. Это могло предотвратить вторжение России в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", - сказал он.

Столтенберг отметил, что союзники по НАТО не хотели предоставить оружие, о котором Украина просила перед полномасштабным вторжением России из-за опасений эскалации напряженности с Россией.

Генсек НАТО также отметил, что прекращение войны в Украине можно добиться только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе нужно снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на силе Украины", - считает Столтенберг.

При этом Йенс Столтенберг отказался подтвердить свое возможное назначение главой Мюнхенской конференции по безопасности после ухода из НАТО. Он отметил, что имеет "много вариантов" и будет проживать в Осло.

 

 

 

Помощь Украине от НАТО

Напомним, что страны НАТО помогают Украине и оказывают военную помощь, чтобы остановить российского агрессора.

НАТО в начале полномасштабной войны создало Контактную группу по обороне Украины. Первое заседание прошло на американской базе "Рамштайн" в Германии, поэтому группа получила соответствующее название.

Переговоры в формате "Рамштайн" возглавляют США. Встречи проходят онлайн и в очном формате. В частности, на последней 24-й встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом - в нашем материале.

В рамках формата "Рамштайн" было создано несколько коалиций для предоставления оружия Украине, в том числе авиационная, танковая и т.д.

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