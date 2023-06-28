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НАТО має гарантувати знищення "вагнерівців", якщо вони вторгнуться в Польщу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс має надати гарантії Литві та Польщі, які передбачають повне знищення "вагнерівців" у разі їх вторгнення на територію цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Якщо Альянс потужний, то НАТО має одноголосно сказати суспільству Польщі та Литви, що якщо хоч одна нога однієї людини з "Вагнера" буде на незалежній території Литви чи Польщі, знищені будуть "вагнерівці", всі", - зазначив Зеленський.

За його словами, таке знищення найманців ПВК "Вагнера" має відбуватися повсюдно, на якій території вони б не знаходилися.

Глава держави додав, що саміт НАТО, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі, є чудовою платформою для того, щоб озвучити такі плани.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пішов штурмувати Москву під приводом того, що тилові табори його найманців нібито атакували регулярні війська Росії.

Для свого штурму він зібрав 25 тисяч солдатів, за день їм вдалося взяти під контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Але похід Пригожина швидко закінчився після того, як він поспілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Вже вчора, 27 червня, стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

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