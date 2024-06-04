У НАТО есть 2-3 года на подготовку к войне с Россией, - главнокомандующий войсками Норвегии

Главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к тому моменту, когда Россия восстановит способность к конвенционной войне.

Агентство отмечает, что это меньший срок, чем в оценках некоторых западных официальных лиц, прозвучавших при обсуждении в НАТО наращивания военного потенциала России и ее способности восстанавливать силы.

"В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее чем в 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", — сказал Кристофферсен.

"Это займет некоторое время, что дает нам окно на следующие два-три года для восстановления наших сил, восстановления наших запасов в то время, когда мы поддерживаем Украину", - заявил генерал, обратив внимание на публичную позицию российского диктатора Владимира Путина о том, что он не заинтересован в войне с НАТО.

Парламент Норвегии должен одобрить план по увеличению почти вдвое расходов на оборону в течение следующих 12 лет, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны РФ. Акцент будет сделан на возможностях военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Норвегия стремится достичь своей цели по расходам в рамках НАТО - 2% от валового внутреннего продукта уже в 2024 году, тогда как ожидается, что уровень в 2,7% ВВП будет достигнут к 2030 году.

"Сейчас я вижу окно, когда мы можем выполнить требования, согласованные НАТО, новую командную структуру, новые структуры сил, новые региональные планы. Поэтому мы можем реализовать эти планы и эти решения в последующие годы, но нам нужно ускориться. Нам нужно сделать это за два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", - сказал командующий норвежской армией.