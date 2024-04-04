У НАТО кажуть, що українські удари могли вивести з ладу понад 15% потужностей НПЗ в Росії

"З точки зору збитку, удари, ймовірно, призвели до виходу з ладу понад 10% потужностей російських нафтопереробних заводів, можливо, понад 15%", - сказав чиновник Північно-атлантичного альянсу у четвер представникам ЗМІ на умовах анонімності.

За його словами, залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".

"Я думаю, що ми бачимо тут все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів", - зазначив офіційний представник НАТО.

Він також висловив думку, що можна очікувати через це "все більшого і більшого впливу на російську економіку".

Оцінки наслідків ударів по російських НПЗ

Зазначимо, що за підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей РФ були закриті через атаки безпілотників.

Між тим вчора росЗМІ оприлюднили заяву міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова пор те, що пошкоджені нафтопереробні заводи повернуться до нормальної роботи до початку червня.