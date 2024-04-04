У НАТО кажуть, що українські удари могли вивести з ладу понад 15% потужностей НПЗ в Росії

Удари по російських нафтопереробних заводах, ймовірно завдані українськими безпілотниками, могли вивести з ладу понад 15% їх потужностей. Таку оцінку озвучив журналістам представник НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"З точки зору збитку, удари, ймовірно, призвели до виходу з ладу понад 10% потужностей російських нафтопереробних заводів, можливо, понад 15%", - сказав чиновник Північно-атлантичного альянсу у четвер представникам ЗМІ на умовах анонімності.
За його словами, залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".
"Я думаю, що ми бачимо тут все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів", - зазначив офіційний представник НАТО.
Він також висловив думку, що можна очікувати через це "все більшого і більшого впливу на російську економіку".
Зазначимо, що за підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей РФ були закриті через атаки безпілотників.
Між тим вчора росЗМІ оприлюднили заяву міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова пор те, що пошкоджені нафтопереробні заводи повернуться до нормальної роботи до початку червня.
Нагадаємо, в останні тижні українські Сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низцы нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.
І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ в РФ вважають законними цілями для ударів.
Раніше повідомлялося, що за підрахунками видання The Insider, у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.
Додамо, що 2 квітня у Татарстані через удари безпілотників було пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та завод із виробництва "Шахедів". Джерела РБК-Україна розповіли, що операцію організувало ГУР спільно з СБУ.
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