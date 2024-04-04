В НАТО говорят, что украинские удары могли вывести из строя более 15% мощностей НПЗ в РФ

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей. Такую оценку озвучил журналистам представитель НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"С точки зрения ущерба удары, вероятно, привели к выходу из строя более 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов, возможно, более 15%", - сказал чиновник Североатлантического альянса в четверг представителям СМИ на условиях анонимности.
По его словам, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".
"Я думаю, что мы видим здесь все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов", - отметил официальный представитель НАТО.
Он также выразил мнение, что можно ожидать в связи с этим "все большего и большего влияния на российскую экономику".
Отметим, что по подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ были закрыты из-за атак беспилотников.
Между тем вчера РосСМИ обнародовали заявление министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что поврежденные нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальной работе к началу июня.
Напомним, в последние недели украинские Силы обороны успешно атакуют нефтеперерабатывающие заводы России. Очевидно, последствия таких обстрелов оказались достаточно критическими для того, чтобы Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему.
И хотя США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.
Ранее сообщалось, что, по подсчетам издания The Insider, в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.
Добавим, что 2 апреля в Татарстане из-за ударов беспилотников был поврежден третий по величине российский НПЗ и завод по производству "Шахедов". Источники РБК-Украина рассказали, что операцию организовало ГУР совместно с СБУ.
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