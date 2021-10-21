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НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск в регион Черного моря, - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

НАТО нарастил присутствие в Черноморском регионе. Рассматривает возможности переброски подкреплений в случае необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе и сейчас продолжает изучать возможности для быстрой переброски подкреплений в случае необходимости.

"Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости", - отметил генсек альянса.

В частности, альянс оценил угрозы от ракетного потенциала РФ и усилил свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.

"Министры также провели оценку прогресса, который был достигнут в вопросе реагирования на усиливающуюся угрозу со стороны российских ракетных систем. Мы не будет зеркально отвечать на дестабилизирующее поведение России, и у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками", - добавил Столтенберг.

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НАТО