НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ в регіон Чорного моря, - Столтенберг

За словами Столтенберга, альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіоні й наразі продовжує вивчати можливості для швидкого перекидання підкріплень в разі необхідності.

"Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні, в морі, повітрі і на суші у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень в регіон в разі необхідності", - відзначив генсек альянсу.

Зокрема, альянс оцінив загрози від ракетного потенціалу РФ та посилив свої військово-повітряні сили й протиповітряну оборону.

"Міністри також провели оцінку прогресу, який був досягнутий в питанні реагування на підсилюється загрозу з боку російських ракетних систем. Ми дзеркально не відповідатиме на дестабілізуючий поведінку Росії, і у нас немає наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками", - додав Столтенберг.