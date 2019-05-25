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НАТО изменит военную стратегию из-за РФ

Новости » Политика    25.05.2019 - 08:25
НАТО изменит военную стратегию из-за РФ
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО заявил, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Столтенберг рассказал, что это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны Российской Федерации.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сообщил генсек НАТО.

Он рассказал, что с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что основными силами альянса является "быть в состоянии измениться при необходимости".

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе. Столтенберг заявил, что на совершение кибератак альянс будет реагировать всеми методами.

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