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В НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе

Новости » Политика    23.05.2019 - 19:36
В НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг заявил, что на совершение кибератак альянс будет реагировать всеми методами

Североатлантический альянс предостерег Россию от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в день начала выборов в Европарламент, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, на совершение кибератак альянс будет реагировать всеми имеющимися в распоряжении методами.

"Потенциальные агрессоры должны знать, что когда на нас нападают в киберпространстве, мы не ограничимся реакцией в киберпространстве… Мы можем и будем использовать до конца все имеющиеся в нашем распоряжении возможности", - заявил он в четверг, 23 мая, в Лондоне, обращаясь, в числе прочих, к России.

Выступавший вместе со Столтенбергом глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь указал, что Британский национальный центр по вопросам кибербезопасности сообщил детали злонамеренных действий РФ в отношении 16 из 29 членов НАТО на протяжении последних 18 месяцев.

Напомним, Йенс Столтенберг впервые созвал встречу советников по национальной безопасности стран-членов Североатлантического альянса для обсуждения киберугроз.

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