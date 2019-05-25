НАТО змінить військову стратегію через РФ

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО заявив, що з 2014 року склалася нова ситуація в сфері безпеки

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що вперше за декілька останніх десятиріч НАТО мають намір змінити свою військову стратегію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Столтенберг розповів, що це необхідно робити для реагування зростаючої ядерної загрози з боку Російської Федерації.

"Наші військові експерти цього тижня прийняли нову військову стратегію для альянсу", - повідомив генсек НАТО.

Він розповів, що з 2014 року склалася "нова обстановка в сфері безпеки", а також виникли нові виклики на сході і півдні Європи.

"Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепцій", - заявив Столтенберг.

Також він підкреслив, що основними силами альянсу є "бути в стані змінитися при необхідності".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО застерігають РФ від вчинення кібератак на виборах в Євросоюзі. Столтенберг заявив, що на вчинення кібератак альянс буде реагувати всіма методами.