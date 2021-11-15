НАТО не виключає схожого сценарію з мігрантами на кордоні України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація з мігрантами, яка зараз розвивається на польсько-білоруському кордоні, може виникнути, зокрема й на українському рубежі. Він також наголосив на необхідності пильно стежити за діями РФ, яка збільшує свою присутність збільшує зі сторони Балканів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільної прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Ми бачимо, що відбувається на кордоні з Польщею. Також проблеми можуть бути у Литві, Латвії та й Україні. Ми розуміємо, що режим Лукашенко використовує ситуацію з мігрантами, ми дуже занепокоєні такою ситуацією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО слідкує за тим, що відбувається довкола України.

"Це заходи які відбуваються одночасно. Ми бачимо також, що Росія свою присутність збільшує зі сторони балканів. Ми повинні бути пильними, готовими, повинні робити все, щоб Росія знизила ескалацію", - зазначив Столтенберг.