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НАТО не исключает нанесение дистанционных ударов по террористам в Афганистане

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Брюссель, Вторник 17 августа 2021 17:11
НАТО не исключает нанесение дистанционных ударов по террористам в Афганистане Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Североатлантический альянс (НАТО) не исключает нанесение дистанционных ударов по террористам в Афганистане. Речь идет о таких группировках как "Аль-Каида", если она вернется в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Соглашение между США и "Талибаном", которое было заключено в феврале 2020, предполагает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма", - заявил он.

По его словам, НАТО ожидает от "Талибана" соблюдения этих договоренностей.

"Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердить себя и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО", - добавил генсек.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет помогать правительству Афганистана, поскольку его не существует.

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