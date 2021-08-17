Північноатлантичний альянс (НАТО) не виключає нанесення дистанційних ударів по терористах в Афганістані. Йдеться про такі угруповання як "Аль-Каїда", якщо вона повернеться до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Угода між США і "Талібаном", яка була укладена в лютому 2020, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО, але в той же час таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму", - заявив він.

За його словами, НАТО очікує від "Талібану" дотримання цих домовленостей.

"Але союзники по НАТО зберігають здатність наносити удари по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються затвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО", - додав генсек.