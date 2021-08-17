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Он фактически уже не существует: НАТО не будет помогать правительству Афганистана

Новина українською →
США , Вторник 17 августа 2021 16:54
Он фактически уже не существует: НАТО не будет помогать правительству Афганистана Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана. По словам Столтенберга, его сегодня фактически не существует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время его выступления.

Как отметил генсек, сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих - были заморожены.

"Мы приостановили всякую поддержку афганскому правительству, потому что нет афганского правительства, которое НАТО могло бы поддержать", - заявил Столтенберг.

Также Столтенберг добавил, что НАТО может прибегать к точечным ударам по террористам, если они вернутся на территорию Афганистана.

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