НАТО інвестувала 1 млрд євро в штучний інтелект, роботів та космічні технології

Консорціум союзників НАТО підтвердив перший транш компаніям, які отримали фінансування в рамках інноваційного фонду групи в 1 мільярд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Альянс відкрив фонд улітку 2022 року, за кілька місяців після вторгнення Росії в Україну, пообіцявши інвестувати в технології, які посилять його оборону. Фонд підтримують 24 із 32 країн-членів НАТО, включаючи Фінляндію та Швецію, які приєдналися до альянсу.

Інноваційний фонд НАТО (NIF) підтвердив, що він безпосередньо інвестував у чотири європейські технологічні компанії, які допоможуть вирішити проблеми в галузі оборони, безпеки та стійкості.

Організація виділила фінансування Fractile AI, лондонському виробнику комп'ютерних чіпів, що прагне прискорити роботу великих мовних моделей (LLM), подібних до тих, які використовуються в ChatGPT, а також німецької компанії ARX Robotics, яка розробляє безпілотних роботів з функціями довідки.

Двома іншими стартапами були британський виробник iCOMAT, що виготовляє більш легкі матеріали для транспортних засобів, та Space Forge, валлійська компанія, яка використовує умови космосу, такі як мікрогравітація та вакуум, для створення напівпровідників на орбіті.

"Забезпечення доступу до стратегічних технологій є ключем до забезпечення безпечного та процвітаючого майбутнього для одного мільярда громадян альянсу", - сказала Андреа Траверсоне, керуючий партнер фонду.

Фонд також налагодив партнерські відносини з венчурними компаніями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital та Vsquared Ventures для підтримки подальших інвестицій у глибокі технології на континенті.