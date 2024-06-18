НАТО инвестировала 1 млрд евро в искусственный интеллект, роботов и космические технологии
Консорциум союзников по НАТО подтвердил первый транш компаниям, получившим финансирование в рамках инновационного фонда группы в 1 миллиард евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Альянс открыл фонд летом 2022 года, через несколько месяцев после вторжения России в Украину, пообещав инвестировать в технологии, которые усилят его оборону. Фонд поддерживают 24 из 32 стран-членов НАТО, включая Финляндию и Швецию, которые присоединились к альянсу.
Инновационный фонд НАТО (NIF) подтвердил, что он напрямую инвестировал в четыре европейские технологические компании, которые помогут решить проблемы в области обороны, безопасности и устойчивости.
Организация выделила финансирование Fractile AI, лондонскому производителю компьютерных чипов, стремящемуся ускорить работу больших языковых моделей (LLM), подобных тем, которые используются в ChatGPT, а также немецкой компании ARX Robotics, которая разрабатывает беспилотных роботов с функциями, варьирующимися от поднятия тяжестей до разведки.
Двумя другими стартапами были британский производитель iCOMAT, производящий более легкие материалы для транспортных средств, и Space Forge, валлийская компания, которая использует условия космоса, такие как микрогравитация и вакуум, для создания полупроводников на орбите.
"Обеспечение доступа к стратегическим технологиям является ключом к обеспечению безопасного и процветающего будущего для одного миллиарда граждан альянса", - сказала Андреа Траверсоне, управляющий партнер фонда.
Фонд также установил партнерские отношения с венчурными компаниями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital и Vsquared Ventures для поддержки дальнейших инвестиций в глубокие технологии на континенте.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о переговорах внутри альянса о переводе ракет с ядерным оружием в режим ожидания из-за угрозы со стороны России и Китая. Он предупредил, что Китай в частности инвестирует значительные средства в современное оружие, включая ядерный арсенал, который к 2030 году вырастет до 1000 боеголовок.