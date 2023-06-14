В НАТО хочуть створити раду з Україною. Що про це кажуть у Києві

За словами джерела РБК-Україна в Уряді, важливою є не стільки форма взаємодії з НАТО, скільки зміст цієї взаємодії.

"Ми може зробити Раду Україна-НАТО, питань немає. Але нам треба конкретне рішення щодо руху до членства. Щоб на саміті нам не сказали: "От вам Рада і на цьому все, ми свій крок зробили", - зазначило воно.

Таким чином, якщо на зустрічі у Вільнюсі обмежаться пропозицією створити Раду, це буде не тим, чим можна замінити членство в НАТО.

А ось голова делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що бути асоційованим партнером чи просто змінити формат співробітництва - недостатньо. Так як метою України є вступ до НАТО.

"Якщо ця Рада буде запропонована з чіткими сигналами про те, що Україна стане членом НАТО, коли це дозволить безпекова ситуація, після війни або з якимись іншими формулюваннями, але з конкретними кроками, які мають зробити альянс та Україна для її членства, тоді цього буде достатньо. Одного лише рішення у фінальному комюніке саміту про зміну формату на Раду нам буде замало", - додав Чернєв у розмові з виданням.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що заснування такої Ради без рішучого кроку до членства в НАТО - все одно, що надати танк без гармати.

Детальніше про створення нового формату відносин між Україною та НАТО читайте у матеріалі РБК-Україна - "Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання".

Рада Україна - НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна - НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який може ухвалювати рішення.

При цьому Україна на саміті НАТО у Вільнюсі хотіла б почути політичне рішення про можливість вступу до Альянсу після закінчення бойових дій та отримати "чіткий графік вступу".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що до вступу нашій державі також потрібні чіткі гарантії безпеки, які зафіксують на папері.