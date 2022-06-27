НАТО хочет признать Россию угрозой коллективной безопасности

Страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности. Это будет закреплено в новой стратегической концепции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Отмечается, что на саммите в Мадриде утвердят обновленную концепцию на 10 лет. Но документ не изменит оборонной стратегии альянса.
"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - заявил Столтенберг.
Стоит отметить, что ранее Россия считалась партнером НАТО. По словам Столтенберг, после признания РФ угрозой НАТО продолжит избегать прямой конфронтации.
Напомним, что саммит НАТО пройдет в столице Испании с 28 по 30 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский выступ на саммите с требованием о гарантиях безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.