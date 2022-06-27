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НАТО хоче визнати Росію загрозою колективній безпеці

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни НАТО визнають Росію прямою загрозою колективній безпеці. Це буде закріплено в новій стратегічній концепції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Зазначається, що на саміті в Мадриді затвердять оновлену концепцію на 10 років. Але документ не змінить оборонної стратегії альянсу.

"Лідери затвердять нову стратегічну концепцію, яка відобразить сучасну ситуацію в області безпеки... В ній Росія буде названа як одна з найістотніших загроз нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Варто відзначити, що раніше Росія вважалася партнером НАТО. За словами Столтенберг, після визнання РФ загрозою НАТО продовжить уникати прямої конфронтації.

Нагадаємо, що саміт НАТО пройде в столиці Іспанії з 28 по 30 червня.

Президент України Володимир Зеленський виступ на саміті з вимогою про гарантії безпеки.

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