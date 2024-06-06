НАТО хоче обмінюватися з Україною новими розвідданими після дозволів на удари по РФ

Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові розповів, що Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною. Роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Як пише Bloomberg, НАТО, зокрема, має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За словами Ван Віла, Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.