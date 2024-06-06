НАТО хочет обмениваться с Украиной новыми разведданными после разрешений на удары по РФ

Ван Вил в ходе первого форума оборонных инноваторов в Кракове рассказал, что Альянс готовит соглашение, которое вводит новые рамки для обмена разведывательными данными с Украиной. Работу над ним планируют завершить к юбилейному саммиту НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Как пишет Bloomberg, НАТО, в частности, намерен обмениваться с Украиной разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам Ван Вила, Альянс также хочет помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.

"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не дураки. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - добавил он.