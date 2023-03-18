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НАТО хоче направити до 300 тисяч солдатів до кордону з РФ, але є нюанси, - Politico

Фото: НАТО хоче направити до 300 тисяч солдатів до кордону з РФ, але є нюанси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс планує посилити своє угруповання на східному фланзі за допомогою розміщення до 300 тисяч солдатів. Але є кілька проблем з реалізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, для такого кроку Альянсу необхідно переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, покращення інфраструктури - і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

Один з високопосадовців НАТО заявив, що зараз для протистояння Росії існує необхідність у більшій кількості військ та більшій кількості сил, які перебувають у стані готовності.

Генріх Браусс, колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування сил, стверджує, що існує кілька рівнів "готовності". Перший може складатися зі 100 тисяч солдатів, які будуть готові до перекидання протягом десяти днів. Його можна сформувати з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви).

Браусс додав, що другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання, з таких країн, як Німеччина, протягом від 10 до 30 днів.

Politico наголошує, що для цього багатьом союзникам потрібно буде активізувати зусилля на призові і збільшенню витрат на оборону. Усім доведеться купувати більше зброї, боєприпасів та обладнання.

У свою чергу колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що "готовність" полягає в низці деталей.

"Артилерійському батальйону для підтримки свого рівня майстерності необхідно робити Х пострілів на рік з метою планування. Танковому батальйону необхідно вражати цілі, реагувати на різні ситуації і демонструвати майстерність у русі, вдень і вночі, вражаючи цілі, що рухаються. Все це дуже складно", - уточнив. він.

Нагадаємо, раніше у розвідці США заявляли, що Росія не хоче прямої війни з НАТО, але ризики такого зіткнення зараз високі.

Також ми писали, що росіяни цього тижня збили безпілотник США над Чорним морем.

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