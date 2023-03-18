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НАТО хочет направить до 300 тысяч солдат к границе с РФ, но есть нюансы, - Politico

Фото: НАТО хочет направить до 300 тысяч солдат к границе с РФ, но есть нюансы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс планирует усилить свою группировку на восточном фланге при помощи размещения там до 300 тысяч солдат. Но существуют несколько проблем с реализацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, для такого шага Альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры - и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил, что сейчас для противостояния России существует необходимость в большем количестве войск и большем количестве сил, которые находятся в состоянии готовности.

Генрих Браусс, бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию сил утверждает, что существует несколько уровней "готовности". Первый из них может состоять из 100 тысяч солдат, которые будут готовы к переброске в течение десяти дней. Его можно сформировать из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы).

Браусс добавил, что второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию, из таких стран, как Германия, в течение от 10 до 30 дней.

Politico подчеркивает, что для этого многим союзникам нужно будет активизировать усилия по призыву и увеличить расходы на оборону. Всем придется покупать больше оружия, боеприпасов и оборудования.

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что "готовность" заключается в ряде деталей.

"Артиллерийскому батальону для поддержания своего уровня мастерства необходимо делать Х выстрелов в год в целях планирования. Танковому батальону необходимо поражать цели, реагировать на различные ситуации и демонстрировать мастерство в движении, днем и ночью, поражая движущиеся цели. Все это очень сложно", - уточнил он.

Напомним, ранее в разведке США заявляли, что Россия не хочет прямой войны с НАТО, но риски такого столкновения сейчас высоки.

Также мы писали, что россияне на этой неделе сбили беспилотник США над Черным морем.

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