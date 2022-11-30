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НАТО хоче інвестувати у виробництво озброєння радянських часів, яке використовує Україна

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Середа 30 листопада 2022 17:46
НАТО хоче інвестувати у виробництво озброєння радянських часів, яке використовує Україна Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО розглядають варіант інвестицій у системи озброєнь радянських часів, які Збройні сили України використовують для боротьби проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, НАТО розглядаються різні варіанти, які б могли допомогти Україні отримати необхідне озброєння, яке буде для них найбільш ефективним.

"Частина цього справді йде на системи радянської епохи, які вони мали в своєму інвентарі десятиліттями, і, наприклад, на забезпечення наявності боєприпасів для цих систем. І в деяких випадках це може вимагати виробництва речей, які не вироблялися протягом деякого часу. Тож ми розглядаємо все це з усіх боків", - сказав він.

Зазначимо, що The New York Times повідомляло, що 20 з 30 країн-членів НАТО вже вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні. Видання також писало, що НАТО обговорює інвестиції в старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянських часів для української артилерії, яка все ще здебільшого радянська.

Окрім того, РБК-Україна писало, що країни НАТО на саміті у Бухаресті домовилися посилити військову допомогу для України.

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