НАТО хочет инвестировать в производство вооружения советских времен, которые использует Украина

Страны-члены НАТО рассматривают вариант инвестиций в системы вооружений советских времен, которые используются Вооруженными силами Украины для борьбы против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, НАТО рассматриваются различные варианты, которые могли бы помочь Украине получить необходимое вооружение, которое будет для них наиболее эффективным.

"Часть этого действительно идет на системы советской эпохи, которые они имели в своем инвентаре десятилетиями, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем. И в некоторых случаях это может потребовать производства вещей, которые не производились в течение некоторого времени. Поэтому мы рассматриваем все это со всех сторон", - сказал он.

The New York Times сообщало, что 20 из 30 стран-членов НАТО уже исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине. Издание также писало, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинской артиллерии, которая все еще часто советская.

Кроме того, РБК-Украина писало, что страны НАТО на саммите в Бухаресте договорились усилить военную помощь для Украины.

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