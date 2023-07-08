НАТО хоче дочекатися результатів війни для ухвалення рішення щодо запрошення України, - Клімкін

Він зазначив, що з приводу запрошення України до НАТО має бути консенсус всіх країн-членів. Так, навіть якщо президент США Джо Байден ухвалить позитивне рішення, це не означає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган чи угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан будуть наслідувати цьому прикладу.

Клімкін підкреслив, що рішення має і може бути формалізовано тільки шляхом натівського консенсусу.

При цьому екс-міністр закордонних справ підкреслив, що для України важливо, щоб цей саміт у Вільнюсі не повторив помилку саміту в Бухаресті у 2008 році, коли нашій державі без жодної конкретики сказали, що вона стане членом НАТО у майбутньому.

"Тому якщо буде запрошення, почнеться практичний процес... Тоді починаються плани, і буде зрозуміло, що і як робити. Почнеться зовсім інша робота - і політична, і бюрократична. Тобто запрошення означає не початок обіцянок, а початок шляху. І це, звісно, різні речі", - сказав він.

Країни хочуть взяти паузу

Колишній голова МЗС зазначив, що загалом проти членства України в Альянсі ніхто не висловлюється.

Проте є такі держави, як Туреччина та Угорщина, які хочуть взяти паузу та подивитися, чим закінчиться війна. За його словами, не публічно такої позиції дотримується більшість європейських країн та, зокрема й США.

"І питання в тому, а як НАТО буде реагувати, як взагалі розумітиме свою стратегічну концепцію, коли Росія почне тестувати 5-у статтю, внутрішню солідарність і здатність відповісти. Чи готові країни НАТО до цього і якою саме буде відповідь? Оскільки в статті 5 прописана відповідь, але не те, якою вона має бути", - зазначив він.

Клімкін додав, що НАТО слід визначити, якою може бути спільна колективна відповідь на можливі різні дії та провокації РФ - чи готовий Альянс піти на підняття ставок і виконати обіцянки. Адже в НАТО продовжується дискусія, чи варто взагалі давати обіцянки, якщо їх не можна на 100% реалізувати в короткій перспективі.

До того ж, продовжується дискусія про те, що робити з РФ, як з нею поводитися та якою має бути концепція стратегічного стримування держави.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

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