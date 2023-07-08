НАТО хоче дочекатися результатів війни для ухвалення рішення щодо запрошення України, - Клімкін

Країни-члени НАТО мають дійти консенсусу для того, аби запросити Україну до Альянсу. Водночас більшість європейських країн хочуть дочекатися результатів війни РФ проти України.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін у бліц-інтерв'ю РБК-Україна .

Він зазначив, що з приводу запрошення України до НАТО має бути консенсус всіх країн-членів. Так, навіть якщо президент США Джо Байден ухвалить позитивне рішення, це не означає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган чи угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан будуть наслідувати цьому прикладу.

Клімкін підкреслив, що рішення має і може бути формалізовано тільки шляхом натівського консенсусу.

При цьому екс-міністр закордонних справ підкреслив, що для України важливо, щоб цей саміт у Вільнюсі не повторив помилку саміту в Бухаресті у 2008 році, коли нашій державі без жодної конкретики сказали, що вона стане членом НАТО у майбутньому.

"Тому якщо буде запрошення, почнеться практичний процес... Тоді починаються плани, і буде зрозуміло, що і як робити. Почнеться зовсім інша робота - і політична, і бюрократична. Тобто запрошення означає не початок обіцянок, а початок шляху. І це, звісно, різні речі", - сказав він.

Країни хочуть взяти паузу

Колишній голова МЗС зазначив, що загалом проти членства України в Альянсі ніхто не висловлюється.

Проте є такі держави, як Туреччина та Угорщина, які хочуть взяти паузу та подивитися, чим закінчиться війна. За його словами, не публічно такої позиції дотримується більшість європейських країн та, зокрема й США.

"І питання в тому, а як НАТО буде реагувати, як взагалі розумітиме свою стратегічну концепцію, коли Росія почне тестувати 5-у статтю, внутрішню солідарність і здатність відповісти. Чи готові країни НАТО до цього і якою саме буде відповідь? Оскільки в статті 5 прописана відповідь, але не те, якою вона має бути", - зазначив він.

Клімкін додав, що НАТО слід визначити, якою може бути спільна колективна відповідь на можливі різні дії та провокації РФ - чи готовий Альянс піти на підняття ставок і виконати обіцянки. Адже в НАТО продовжується дискусія, чи варто взагалі давати обіцянки, якщо їх не можна на 100% реалізувати в короткій перспективі.

До того ж, продовжується дискусія про те, що робити з РФ, як з нею поводитися та якою має бути концепція стратегічного стримування держави.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

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