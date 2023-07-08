НАТО хочет дождаться результатов войны для принятия решения о приглашении Украины, - Климкин

Страны-члены НАТО должны прийти к консенсусу для того, чтобы пригласить Украину в Альянс. В то же время большинство европейских стран хотят дождаться результатов войны РФ против Украины.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в блиц-интервью РБК-Украина .

Он отметил, что по приглашению Украины в НАТО должен быть консенсус всех стран-членов. Так, даже если президент США Джо Байден примет положительное решение, это не означает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или венгерский премьер-министр Виктор Орбан будут следовать этому примеру.

Климкин подчеркнул, что решение должно и может быть формализовано только путем натовского консенсуса.

При этом экс-министр иностранных дел подчеркнул, что для Украины важно, чтобы этот саммит в Вильнюсе не повторил ошибку саммита в Бухаресте в 2008 году, когда нашему государству без всякой конкретики сказали, что она станет членом НАТО в будущем.

"Поэтому если будет приглашение, начнется практический процесс... Тогда начинаются планы, и будет понятно, что и как делать. Начнется совсем другая работа - и политическая, и бюрократическая. То есть приглашение означает не начало обещаний, а начало пути. И это, конечно, разные вещи", - сказал он.

Страны хотят взять паузу

Бывший глава МИД отметил, что вообще против членства Украины в Альянсе никто не высказывается.

Однако есть такие государства как Турция и Венгрия, которые хотят взять паузу и посмотреть, чем закончится война. По его словам, не публично такой позиции придерживается большинство европейских стран и, в том числе, США.

"И вопрос в том, а как НАТО будет реагировать, как вообще будет понимать свою стратегическую концепцию, когда Россия начнет тестировать пятую статью, внутреннюю солидарность и способность ответить. Готовы ли страны НАТО к этому и каким именно будет ответ? Поскольку в статье 5 прописан ответ, но не то, каким он должен быть", - отметил он.

Климкин добавил, что НАТО следует определить, каким может быть совместный коллективный ответ на возможные различные действия и провокации РФ - готов ли Альянс пойти на поднятие ставок и выполнить обещания. Ведь в НАТО продолжается дискуссия, стоит ли вообще давать обещания, если их нельзя на 100% реализовать в короткой перспективе.

К тому же, продолжается дискуссия о том, что делать с РФ, как с ней обращаться и какой должна быть концепция стратегического сдерживания государства.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в Альянс после окончания войны на саммите, который пройдет 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

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