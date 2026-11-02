У НАТО готуються до нових нападок Трампа в разі поразки республіканців на виборах, - ЗМІ

За інформацією п'ятьох дипломатів НАТО, європейські союзники готуються до найгіршого сценарію після виборів у США.

Їх непокоїть, що в разі втрати республіканцями контролю над Конгресом Трамп може зіткнутися з перешкодами у внутрішній політиці. Тоді президент, який водночас є головнокомандувачем американської армії, може зосередитися на зовнішньополітичних рішеннях, де має більше свободи дій.

Це може означати виведення з Європи ще тисяч військових, зазначили троє з цих дипломатів.

"Зазвичай президенти, термін повноважень яких добігає кінця, поєднують у зовнішній політиці зливання розчарувань та авантюризм", - зазначив один із високопоставлених європейських чиновників у сфері оборони.

За його словами, критика НАТО давно стала "невід’ємною частиною світогляду Трампа".

Чим Трамп може відповісти на поразку республіканців

У США очікують, що демократи здобудуть більшість у Палаті представників і, можливо, змінять баланс сил у Сенаті. На цьому тлі рейтинг схвалення Трампа опустився до найнижчого рівня за час його президентства.

У Європі побоюються, що невдоволення результатами голосування може позначитися на відносинах із союзниками. Напруженість між США та європейськими країнами вже посилилася після припинення американської підтримки України через супутниковий зв'язок Starlink, а також на тлі зближення Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Додаткове занепокоєння викликає майбутній перегляд чисельності американських військ у Європі, який мають провести до грудня. Троє дипломатів НАТО припустили, що в разі проблем із просуванням внутрішніх законодавчих ініціатив Трамп може піти на масштабніше скорочення військового контингенту, щоб заручитися підтримкою прихильників руху MAGA.

Ще один можливий сценарій - прив'язати подальшу присутність американських військових на континенті до готовності європейських країн погодитися на мирну угоду щодо України, яку підтримує Вашингтон.

Крім того, Трамп може скоротити внески США до спільного бюджету НАТО та обмежити участь Вашингтона в програмі PURL, через яку союзники закуповують американське озброєння для України. Дипломати також не виключають подальшого поглиблення зв'язків між США та Росією.