В НАТО готовятся к новым нападкам Трампа в случае поражения республиканцев на выборах, - СМИ

По информации пятерых дипломатов НАТО, европейские союзники готовятся к худшему сценарию после выборов в США.

Их беспокоит, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом Трамп может столкнуться с препятствиями во внутренней политике. Тогда президент, в то же время главнокомандующий американской армией, может сосредоточиться на внешнеполитических решениях, где имеет больше свободы действий.

Это может означать вывод из Европы еще тысяч военных, отметили три из этих дипломатов.

"Обычно президенты, срок полномочий которых подходит к концу, сочетают во внешней политике слив разочарований и авантюризм", - отметил один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны.

По его словам, критика НАТО давно стала "неотъемлемой частью мировоззрения Трампа".

Чем Трамп может ответить на поражение республиканцев

В США ожидают, что демократы обретут большинство в Палате представителей и, возможно, изменят баланс сил в Сенате. На этом фоне рейтинг одобрения Трампа опустился до самого низкого уровня за время его президентства.

В Европе опасаются, что недовольство результатами голосования может сказаться на отношениях с союзниками. Напряженность между США и европейскими странами уже усилилась после прекращения американской поддержки Украины из-за спутниковой связи Starlink, а также на фоне сближения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дополнительную обеспокоенность вызывает предстоящий пересмотр численности американских войск в Европе, который должны провести до декабря. Три дипломата НАТО предположили, что в случае проблем с продвижением внутренних законодательных инициатив Трамп может пойти на более масштабное сокращение военного контингента, чтобы заручиться поддержкой сторонников движения MAGA.

Еще один возможный сценарий - привязать дальнейшее присутствие американских военных на континенте к готовности европейских стран согласиться на мирное соглашение по Украине, которое поддерживает Вашингтон.

Кроме того, Трамп может сократить вклад США в совместный бюджет НАТО и ограничить участие Вашингтона в программе PURL, через которую союзники закупают американское вооружение для Украины. Дипломаты также не исключают дальнейшего углубления связей между США и Россией.