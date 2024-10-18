НАТО готується до зменшення ролі США в підтримці України після виборів, - CNN

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте днями заявив, що у всіх членів НАТО є бажання та воля надати Україні все необхідне, щоб продовжувати боротьбу з агресією Росії.

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