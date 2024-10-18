НАТО готовится к уменьшению роли США в поддержке Украины после выборов, - CNN

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у всех членов НАТО есть желание и воля предоставить Украине все необходимое, чтобы продолжать борьбу с агрессией России.

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