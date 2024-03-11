"НАТО готується ввести війська в Україну через поразку ЗСУ": в РНБО спростували новий фейк росіян

Російські пропагандисти розпочали нову кампанію з дезінформації щодо готовності НАТО до "відчайдушного" кроку. ЗМІ РФ поширюють інформацію про можливе введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну через "крах" ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
"Згідно з пунктом 8 Статуту НАТО, дії Альянсу є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України", - йдеться у спростуванні.
Як розповіли у Центрі, Україна не зверталась до своїх партнерів із проханням про введення їхніх збройних сил для відсічі агресора. Країни-члени НАТО надають Україні підтримку, відповідно до пункту 5, у вигляді зброї, техніки, підготовки особового складу та медичної допомоги пораненим захисникам.
Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року США надали Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка перевищує 75 мільярдів доларів. Держави-члени і партнери НАТО виділили понад 100 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше росіяни поширювали фейки про чорну трасплантологію в Україні. Так, ворожі Telegram-канали поширюють відеозапис нібито з кладовища в Одесі. За словами росіян, на вказаному цвинтарі ховають українських військових, органи яких буцімто вилучили для подальшого продажу.
В РНБО спростували фейк, зазначивши, що "таблички на могилах у відео підписані російською мовою, тоді як зараз підписи робляться виключно українською", а подібні кадри поширюються щонайменше з 2015 року.
До слова, Росія вигадала фейк про закриття вишів в Україні задля відправки студентів на фронт. Для підвищення правдоподібності ворог використовує заяви українських політиків щодо потреби оптимізації системи вищої освіти в країні. Це робиться з метою поширення серед української молоді паніки та недовіри до держави.
У Центрі Протидії Дезінформації спростували фейк та зазначили, що насправді немає жодних планів щодо масового закриття вишів в Україні. Йдеться про обговорення можливості об'єднання деяких навчальних закладів, але це не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів.
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