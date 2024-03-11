"Згідно з пунктом 8 Статуту НАТО, дії Альянсу є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України", - йдеться у спростуванні.

Як розповіли у Центрі, Україна не зверталась до своїх партнерів із проханням про введення їхніх збройних сил для відсічі агресора. Країни-члени НАТО надають Україні підтримку, відповідно до пункту 5, у вигляді зброї, техніки, підготовки особового складу та медичної допомоги пораненим захисникам.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року США надали Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка перевищує 75 мільярдів доларів. Держави-члени і партнери НАТО виділили понад 100 мільярдів доларів.

Фото: "НАТО готується ввести війська в Україну через поразку ЗСУ": в РНБО спростували новий фейк росіян (Центр протидії дезінформації РНБО України)