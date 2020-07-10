ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У НАТО готують нову концепцію стримування і оборони для Європи

Вашингтон, П'ятниця 10 липня 2020 03:43
У НАТО готують нову концепцію стримування і оборони для Європи
Фото: Мірча Джоане (nato.int)
Автор: Надія Собенко

Ідея створення нової концепції була прийнята міністрами оборони країн НАТО

Північноатлантичний альянс розробляє нову концепцію стримування і оборони для Євроатлантичного простору, яка повинна посилити НАТО. Документ повинен охопити всі простору, включаючи космос, а також гібридні, кібернетичні і "більш традиційні" загрози.

Про це під час віртуальної дискусії про розвиток співпраці між ЄС і НАТО у Вашингтоні, заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє прес-служба організації.

За його словами, в результаті кризи через пандемію коронавірусу посилилися і прискорилися проблеми безпеки.

"Ми працюємо над новою концепцією під назвою "Стримування і оборона для Євроатлантичного простору". Вона буде першим всеосяжним документом..., буде втілена в оперативні заходи НАТО і буде враховувати досвід наших друзів з ЄС", - сказав Джоане.

Він зазначив, що ідея створення такої концепції була прийнята міністрами оборони країн НАТО, і робота почалася при активній участі начальників штабів і військових експертів за підтримки Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

"Історія ніколи не зупиняється, глобальна конкуренція посилюється, підйом Китаю є вже фактом, і Росія, є агресивною, як ніколи, намагається зруйнувати Захід політично. Посилюється змагання в космосі, виникають нові технології, які зміщують світові центри сили. Тому ми не можемо не інвестувати в оборону, оскільки оборона є передумовою для миру", - заявив Джоане.

Він також підкреслив, що НАТО продовжує залишатися наріжним каменем "не тільки трансатлантичної безпеки, але й невід'ємною частиною глобального порядку".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, що агресивні дії Росії є серйозним викликом для ЄС і НАТО і змушують Альянс виробити спільне розуміння загрози, яка йде від РФ.

Також повідомлялося, що на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕвросоюзНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся