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НАТО готове захищатися від Білорусі та РФ, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність Північноатлантичного альянсу захищати всі країни, що входять до блоку, від потенційних нападів з боку Білорусі та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

На спільній прес-конференції з лідерами семи країн Альянсу в Гаазі (Нідерланди) він зазначив, що до Москви та Мінська було направлено чіткий сигнал про те, що "НАТО існує для захисту кожного союзника, кожного сантиметра території НАТО".

Як наголосив Столтенберг, Північноатлантичний альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі та РФ.

Також генсек НАТО заявив, що події, пов'язані із повстанням найманців засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, є "внутрішньою справою Росії".

Додамо, що представники країн НАТО на конференції, відповідаючи на запитання журналістів про можливі проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перекиданням до Білорусі "вагнерівців", зазначили, що ще рано робити якісь остаточні висновки.

Реакція НАТО на переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Після того, як спроба держперевороту у РФ засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина завершилася домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про його відхід із частиною найманцями до РБ, у низці країн НАТО закликали до посилення східного флангу Альянсу.

Зокрема, глави МЗС Латвії та Литви Едгарс Рінкевичс і Габріелюс Ландсбергіс заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час бунту Пригожина в РФ. 27 червня польський президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

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