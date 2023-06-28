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НАТО готово защищаться от Беларуси и РФ, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического альянса защищать все страны, входящие в блок, от потенциальных нападений со стороны Беларуси и России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

На совместной пресс-конференции с лидерами семи стран Альянса в Гааге (Нидерланды) он отметил, что в Москву и Минск был направлен четкий сигнал о том, что "НАТО существует для защиты каждого союзника, каждого сантиметра территории НАТО".

Как подчеркнул Столтенберг, Североатлантический альянс готов защищать своих членов от Беларуси и РФ.

Также генсек НАТО заявил, что события, связанные с восстанием наемников основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, являются "внутренним делом России".

Добавим, что представители стран НАТО на конференции, отвечая на вопросы журналистов о возможных проблемах безопасности, которые могут возникнуть в связи с переброской в Беларусь "вагнеровцев", указали, что еще рано делать какие-либо окончательные выводы.

Реакция стан НАТО на перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

После того, как попытка госпереворота в РФ основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершилась договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко об уходе его с частью наемниками в БР, в ряде стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса.

В частности, главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении, и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеготовность во время бунта Пригожина в РФ. 27 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень негативным сигналом для Польши и других стран НАТО.

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