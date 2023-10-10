НАТО готове допомогти з розслідуванням пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією

Президент Фінляндії повідомив, що він сьогодні говорив зі Столтенбергом. Так, він підкреслив, що Альянс готовий допомогти в розслідуванні пошкодження газопроводу.

Генсек НАТО також зазначив, що Альянс наразі ділиться інформацією про пошкодження підводної інфраструктури між двома країнами-членами і готовий підтримати відповідних союзників.

Нііністьо зазначив, що пошкодження підводної інфраструктури було сприйнято серйозно, і його причини розслідуються з неділі. Політичне керівництво було уважно поінформоване про ситуацію.

За його словами, цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних спричинені зовнішніми діями. Водночас поки остаточно невідомо, що саме спричинило пошкодження.

При цьому Нііністьо зазначив, що рівень готовності Фінляндії хороший. Ці події не впливають на безпеку постачання газу.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців.

При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

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