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НАТО готово помочь с расследованием повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Фото: президент Финляндии Саули Нииностио (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО готово помочь в расследовании повреждения морского газопровода Baltic Connector, расположенного между Финляндией и Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз офиса президента Финляндии Саули Нииностио и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Президент Финляндии сообщил, что он сегодня говорил со Столтенбергом. Так, он подчеркнул, что Альянс готов помочь в расследовании повреждения газопровода.

Генсек НАТО также отметил, что Альянс делится информацией о повреждении подводной инфраструктуры между двумя странами-членами и готов поддержать соответствующих союзников.

Нииностио отметил, что повреждение подводной инфраструктуры было воспринято серьезно, и его причины расследуются с воскресенья. Политическое руководство было внимательно информировано о ситуации.

По его словам, по всей вероятности, повреждения как газопровода, так и кабеля передачи данных вызваны внешними действиями. В то же время пока окончательно неизвестно, что именно повлекло повреждение.

При этом Нииностьо отметил, что уровень готовности Финляндии хороший. Эти события не влияют на безопасность поставок газа.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев.

При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

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ФинляндияЭстонияНАТО