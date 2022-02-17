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НАТО - гарантия безопасности, к которой мы стремимся, - Зеленский

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 21:51
НАТО - гарантия безопасности, к которой мы стремимся, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс - это гарантия безопасности для Украины, к которой стремится страна. При этом он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО должны решать сами украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Зеленский подчеркнул, что референдум о вступлении Украины в НАТО в данный момент не имеет никакого смысла. Поскольку Украина получила приглашение от НАТО, но без указания сроков.

"Путь к НАТО и ЕС очень долгий. На этом пути Украине нужны некоторые гарантии безопасности. НАТО - это гарантия безопасности, это то, куда мы хотим двигаться. Эта гарантия означает, что мы не потеряем свою независимость", - заявил он.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасностями.

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