НАТО - гарантия безопасности, к которой мы стремимся, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс - это гарантия безопасности для Украины, к которой стремится страна. При этом он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО должны решать сами украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Зеленский подчеркнул, что референдум о вступлении Украины в НАТО в данный момент не имеет никакого смысла. Поскольку Украина получила приглашение от НАТО, но без указания сроков.

"Путь к НАТО и ЕС очень долгий. На этом пути Украине нужны некоторые гарантии безопасности. НАТО - это гарантия безопасности, это то, куда мы хотим двигаться. Эта гарантия означает, что мы не потеряем свою независимость", - заявил он.