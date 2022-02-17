ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО - гарантія безпеки, до якої ми прагнемо, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 21:51
НАТО - гарантія безпеки, до якої ми прагнемо, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північноатлантичний альянс - це гарантія безпеки для України, до якої прагне Країна. При цьому він підкреслив, що рішення про вступ України в НАТО повинні вирішувати самі українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Зеленський підкреслив, що референдум про вступ України в НАТО в даний момент не має ніякого сенсу. Оскільки Україна отримала запрошення від НАТО, але без зазначення термінів.

"Шлях до НАТО і ЄС дуже довгий. На цьому шляху Україні потрібні деякі гарантії безпеки. НАТО - це гарантія безпеки, це те, куди ми хочемо рухатися. Ця гарантія означає, що ми не втратимо свою незалежність", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій